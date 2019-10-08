Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.10.2019 17:10
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Ankara-Zonguldak karayolu Bılıklı mevkisinde meydana geldi. Ruhi K. (56) idaresindeki 14 GB 365 plakalı aracıyla Hakan B. (26) idaresindeki 74 BV 484 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Ruhi K. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ruhi K., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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