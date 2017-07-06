Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.C'nin (40) kullandığı 34 SK 0381 plakalı beton mikseri, dengesini kaybederek yola düştüğü ileri sürülen Sultan Özen'in (67) ayaklarının üzerinden geçti.
Ağır yaralanan Özen, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsinin ardından aileye teslim edildi.
Sürücü M.C, gözaltına alındı.