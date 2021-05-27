Zonguldak'ta trafik kazaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta trafik kazaları

Zonguldak'ta trafik kazaları
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yeşiltepe-Kepez karayolu Göçmenler mevkisinde Turgut B'nin kullandığı 34 CYT 783 plakalı otomobil ile Murat S. idaresindeki 34 CVD 221 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Pınar S. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Ereğli-Alaplı kara yolunda kaza

Pınar G. idaresindeki 61 ES 378 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alaplı'da "patpat" devrildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.

Hacıhasan köyü top sahası mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan 5 çocuk, Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı çocukların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta trafik kazaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:36:22. #1.14#

title