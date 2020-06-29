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Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç 156 bin 293 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 156 bin 293 oldu.

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç 156 bin 293 oldu
29.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:46

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 156 bin 293 oldu.

TÜİK Mayıs ayı sonu itibariyel trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Zonguldak'ta toplam motorlu kara taşıtı sayısı 156 bin 293 oldu. Bunların 95 bin 731'ini otomobil, 4 bin 478'ini minibüs oluşturdu. Bin 816 otobüs, 25 bin 971 kamyonet bulunurken 6 bin 143 kamyon, 11 bin 857'sini motosiklet grubu oluşturdu. Özel amaçlı kara taşıtı sayısı 454 olurken traktör sayısı 9 bin 843 olarak kaydedildi.

Zonguldak'ta devri yapılan araç sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 2 bin 885 oldu. Bunların 2 bin 51'ini otomobil, 47'sini minibüs 9'unu ise otobüs oluşturdu. Devri yapılan kamyonet sayısı 352 olurken kamyon sayısı 89 olarak açıklandı. Yine devri yapılan motosiklet sayısı 285 olurken özel amaçlı motorlu kara taşıtı sayısı 3, devri yapılan traktör sayısı 69 olarak açıklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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