Zonguldak'ta toplu sünnet şöleni

28.09.2019 14:40

Zonguldak Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Belediye binasında düzenlenen etkinlikte sünnet ettirilen 48 çocuğa saat hediye edildi.



Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, burada yaptığı konuşmada, çocukların bu mutlu günlerine tanıklık etmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

"Rabbim inşallah damatlıklarını da göstermeyi nasip eder." diyen Alan, "Çocuklarını bizlere emanet eden siz değerli ailelerimizin de her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA