Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
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Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandıZONGULDAK Valiliği, kurban bayramında toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek orginazasyonlarının yasaklandığını açıkladı.

28.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:42

Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

ZONGULDAK Valiliği, kurban bayramında toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek orginazasyonlarının yasaklandığını açıkladı. Bugün itibariyle koronavirüsten bir kişi daha vefat ederek ölüm sayısı 71'e yükseldi.

Kentte kurban bayramı öncesi özellikle son bir haftada vaka sayısı artışa geçti. Vaka sayısı bin 29'u bulurken koronavirüsten ölen kişi sayısı ise 71'e yükseldi. Son olarak Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aile bireyleri evde ve hastanede tedavi altına alındı. Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı.

Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların maskeleri çene altında tuttuğu görüldü. Halise Çakır, insanların daha bilinçli olmasını isteyerek, "Önce maske, sonra sosyal mesafe.Dışarıda sosyal mesafe diye bir şey yok. Bayramda kimse bir yere gitmesin. Telefonlar var.Bir şekilde telefonla görüşüyoruz. Aileni seviyorsan uzaktan bayramlaşacaksın, yakınlaşmayacaksın." dedi.

Mert Mete Tekin ise koronavirüse karşı yetkililerin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü ifade ederek, "İlk zamanlarda kentte bayağı bir vaka sayısı oldu ama şu an azaldığını düşünüyorum. Şu an daha iyi gidiyor. Bence Zonguldak diğer illere göre kurallara uyma konusunda daha duyarlı. İnsanlarımız maskeleri takıyor. Ülkemiz inşallah koronavirüsü atlatacak." diye konuştu.

Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Kaynak: DHA

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