Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti

10.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:15
Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza 15.00 sularında ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Kepez istikametinden Ereğli şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 42 R 9059 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan 78 YC 302 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, sürücülerin kaza ile ilgili ifadeleri alındı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti
Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti
Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Meghan Markle
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:22:15. #1.14#
title