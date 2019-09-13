Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)

Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

13.09.2019 19:10
Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 


Kaynak: DHA
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