Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)
SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
13.09.2019 19:10
SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: DHA