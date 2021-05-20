Zonguldak'ta terör propagandası iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, B.G'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, zanlının dizüstü bilgisayarı, cep telefonu ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan B.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş