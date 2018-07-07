Zonguldak'ta Terör Operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ilçede DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye uyruklu şüphelileri takibe aldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ilçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri kadın 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılarla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.