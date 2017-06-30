Zonguldak'ta, Tavuk ve Kültür Festivali



ZONGULDAK'ta, '5'inci Ulusal Tavuk ve Kültür Festivali' düzenlendi.



Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üretici Birliği tarafından düzenlenen festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Madenci Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Devrek Belediyesi bando takımı eşliğinde Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik binası önünde sona erdi. Birlik Başkanı Osman Bayraklı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ardından Birlik Başkanı Osman Bayraklı, festivale destek veren herkese teşekkür etti.



Daha sonra kordonboyunda halka tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı. Vatandaşlar, dağıtım sırasında uzun kuyruk oluşturdu. Festival, mahalli sanatçıların konseriyle sona erdi.