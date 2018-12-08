Zonguldak'ta taşkın sonrası hasar tespit çalışması başladı

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde taşan dere nedeniyle yükselen suyun debisi, sabaha karşı normale döndü. Hasar tespit çalışması yapan AFAD, 4 evin taşkından zarar gördüğünü belirledi.

Kırımsa Mahallesi'nden geçen derenin aktığı mağaradaki kanal, dün öğle saatlerinde suyla birlikte gelen moloz yığınları nedeniyle tıkandı. Tıkanan kanal nedeniyle mağara etrafında gölet oluştu. Baskıya dayanamadan kanal açılınca da Cumayanı Mahallesi'ne akan derenin debisi yükseldi. Taşan dere, iki sokağı birbirine bağlayan köprü ile çevresindeki evleri sular altında bıraktı. AFAD, DSİ ve polis ekipleri, bölgede gece boyu önlem aldı. Sabah saatlerinde ise suyun debisi normale döndü.

AFAD ve Çatalağzı Belediyesi ekipleri, bölgede taşkından zarar gören evlerde incelemede bulundu. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, zarar tespit çalışmalarına başladıklarını anlatarak, "Çatalağzı Cumayanı mahallemizde tıkanan mağara nedeniyle bir gölet oluştu. Derenin dar olması, debinin yüksek olması nedeniyle birkaç tane evimiz suyun tahliyesi sırasında selden etkilendi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede dolaşıyoruz. Zarar gören evleri tespit ediyoruz. Şu anda iki evi tespit ettik. İki ev daha var. Diğer evleri de kontrol edeceğiz ve tuttuğumuz raporu ilgili yerlere göndereceğiz? dedi.

Evinin kömür ve odunluk deposu sular altında kalan Bedriye Yanaz da mağdur olduğunu belirterek, "Evimin kömürlüğü ve depo sular altında kaldı. Kömür ve odunlarım gitti. Kalorifer kazanım gitti. Eşim il dışında çalışıyor. Ben şimdi nasıl alacağım kömür ve odun" diye konuştu.

(Tür: Yurt)