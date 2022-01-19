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Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar engeli

Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar engeli
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile 5 ilçede taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile 5 ilçede taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte kar yağışı beklentisi ve buzlanma tehlikesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Medya, kar, Güncel, Haber

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