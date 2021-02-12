Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kışla Mahallesi'nde, daha önceden husumetli olduğu B.M'yi silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ö'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada ölen kişi ile şüphelinin yaklaşık bir ay önce yaşadıkları tartışma sonrası birbirlerini baltayla yaraladıkları öğrenildi.

Olay

Dün, Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada R.Ö, tabancayla ateş ettiği B.M'yi öldürmüş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş