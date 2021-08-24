Zonguldak'ta tarım aracı ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Zonguldak'ta tarım aracı ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta tarım aracı ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

H.A'nın kullandığı tarım aracı, Öğbeyler köyü Yeniköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada tarım aracında bulunan Recep Mumcu (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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Zonguldak'ta tarım aracı ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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