Zonguldak'ta tarım aracı ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.