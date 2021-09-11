Zonguldak'ta taraftar dernekleri kan bağış kampanyası düzenledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftar derneklerince kan bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Ereğli Belediyesinin destekleriyle Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kampanyada konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ilçedeki 4 taraftar derneği desteğinin örnek harekette bulunduğunu söyledi.

Kanın acil ve sürekli bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Alan, "Ereğli kan bağışı konusunda bizim önemli arterlerimizden biri. İlçemiz bu konuda duyarlı. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Taraftar dernekleri adına konuşan Ereğli Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Serdar Özbek de örnek bir birlikteliğe imza attığını dile getirdi.

Kampanyaya, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.