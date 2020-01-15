Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 3 kişi yakalandı

15.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:00

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde rüşvet karşılığı tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 3 tapu çalışanı gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Çaycuma Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri iddiaları üzerine başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan S.A. (41), E.G. (42) ve B.B'yi (59) gözaltına aldı.

Düzenlenen operasyonda, ajanda, 3 cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar, tablet, flaş bellek, harddisk, dizüstü bilgisayar, borç senetleri, boş senetler, vekaletname, sözleşme fotokopileri ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA