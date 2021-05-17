ZONGULDAK'TA TAM KAPANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
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ZONGULDAK'TA TAM KAPANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, tam kapanmanın ardından haftanın ilk gününde kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

ZONGULDAK'ta, tam kapanmanın ardından haftanın ilk gününde kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da banka ve iş yerleri önünde kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uyması konusunda uyardı.

Uzun süre sonra kent merkezine geldiğini ifade eden Yaşar Kapucu, "İnsanlar sıkıldı evde. Banka önlerinde kuyruklar var. Ben aşı oldum ama dikkat etmek gerekiyor. Şu an kent merkezinde pandemi yokmuş gibi. İnsanlar dikkat etsin. Artar mı artmaz mı insanların davranışına bağlı." dedi.

Suat Karaaslan ise 65 yaş üstü olarak uzun süredir evde durduğunu ifade ederek, "Kontrollü serbestleşme diyorlar ama bu kontrolsüz serbestleşme. Aslında kısıtlamanın daha kontrollü devam etmesi gerekiyordu ama bize de hak verilmesi lazım. Biz 65 yaş üstü olarak 1,5 yıldır kapalıyız. Biraz nefes alınması lazımdı. Sonuçları göreceğiz." diye konuştu.

ZONGULDAK'TA TAM KAPANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
ZONGULDAK'TA TAM KAPANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
ZONGULDAK'TA TAM KAPANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
ZONGULDAK'TA TAM KAPANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
ZONGULDAK'TA TAM KAPANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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