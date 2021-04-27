ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
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ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vaka sayılarında vaka artış hızı en yüksek iller arasında yer alan Zonguldak'ta, tüm uyarılara rağmen kent merkezindeki yoğunluk devam ediyor.

KORONAVİRÜS vaka sayılarında vaka artış hızı en yüksek iller arasında yer alan Zonguldak'ta, tüm uyarılara rağmen kent merkezindeki yoğunluk devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzasının bulunduğu Zonguldak, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka artış hızının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Haftalık vaka sayılarının ilk açıklandığı tarih olan 14 Şubat'ta Zonguldak'ta, 100 binde 54,67 vaka tespit edildi. 21 Şubat'ta 54,30, 26 Şubat'ta 59,11, 5 Mart'ta 64,61, 12 Mart'ta 75,44, 19 Mart'ta 81,02, 26 Mart'ta 126,01, 2 Nisan'da 205,85, 9 Nisan'da 300,74, 16 Nisan'da 456,36, 23 Nisan'da 578,82 vaka oranı tespit edilen kentte artış her hafta devam etti. Son hafta 122,46 oranında artış yaşanan Zonguldak, vaka sayılarında vaka artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Zonguldak Valiliği, polis ve jandarma ekipleri ile diğer kurumların desteğiyle denetimlerini sürdürüyor. İş yerlerinde yapılan denetimlerin yanı sıra banka ve alışveriş merkezlerinde halkın sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yapmaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Vatandaşlardan Esma Dikicioğlu, hastaneye gitmek için evden çıktığını belirterek, "Normalde dışarı çıkmıyoruz. Ancak insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Biz tedbirlere uyarak dikkat etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca toplu taşımaya binmemeye çalışıyoruz. Tam kapanma bence yeterli olmuyor. Daha çok kapanma gelmeli diye düşünüyorum." dedi.

TEBİRLERE UYMALIYIZ

Hikmet Hacıabdurrahman ise gençlerin tedbirlere uymadığını ifade ederek, "İnsanlarımızda tedbirler konusunda biraz gevşeklik var. Yetkililerimizin açıkladığı maske, mesafeyi düzgün yapalım. Gençlerde hiçbir emniyet yok ve bu işin ciddiyetinde değiller. Yaşlılarımızın da gereksiz kent merkezine inmemeleri gerekiyor. Tedbirlere uymalıyız" diye konuştu.

ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
ZONGULDAK'TA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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