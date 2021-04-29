ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
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ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 'tam kapanma' öncesi sınırlı sayıdaki katılımcıyla kutlandı.

ZONGULDAK'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 'tam kapanma' öncesi sınırlı sayıdaki katılımcıyla kutlandı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler, verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getireceklerdir dedi.

Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs salgını nedeniyle 17 gün uygulanacak 'tam kapanma' öncesi Madenci Anıtı önünde kutlandı. Tören, salgın nedeniyle sınırlı sayıdaki katılımcıyla gerçekleştirildi. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törene GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Yeşil, maden işçilerinin büyük bedeller ödeyerek, haklar kazandığını belirtip, Salgında iş ve gelir güvencesi zayıfladı. Diğer yandan salgın dünyaya başka bir gerçeği de hatırlattı. Onlarca yıldır yok edilmeye çalışılan sosyal devlet felsefesinin ve varlığının önemi iyice ortaya çıktı. Dünyanın yeni liberalizme teslim olduğu bir dönemde, salgına karşı devletlerin koruma ve destek önlemleri tartışma konusu oldu. Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler, verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getireceklerdir diye konuştu.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.

ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI
ZONGULDAK'TA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ 1 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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