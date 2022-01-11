Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı
AA / Fadime Yılmaz Elma - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 11'i yolcu 12 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 11'i yolcu 12 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ankara kara yolunda seyreden Hüseyin E. idaresindeki 67 AS 825 plakalı yolcu minibüsü, Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yaralı sürücü ile 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı

ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

 Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

 73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

AA / Fadime Yılmaz Elma - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title