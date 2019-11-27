Zonguldak'ta suç örgütü davası

27.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:40

Zonguldak'ta "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla tutuksuz 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 20 Mayıs 2020'ye erteledi.

Olay



Merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 31 Mayıs 2017'de suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Ragıp K'nin de aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 568 sayfalık iddianamede, haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklara, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Kaynak: AA