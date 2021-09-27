Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ta bir su şirketine ait araç dik rampada devrildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir su şirketine ait araç dik rampada devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi 708. Sokak'ta meydana geldi. Bir su şirketine ait olduğu iddia edilen 67 DH 725 plakalı araç, dik bir yokuştan inerken bir anda yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı

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