Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (4)
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Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (4)

MEŞALELER SİTEYİ AYDINLATTIZonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sitede yaşayanlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (4)
19.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:33

MEŞALELER SİTEYİ AYDINLATTI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sitede yaşayanlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Saat 21.00'da hep birlikte evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Ardından ellerindeki meşaleleri yakan vatandaşlar, çalan marşlar eşliğinde bayramı coşkuyla kutladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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