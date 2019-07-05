Zonguldak'ta sosyal medyadan terör propagandası iddiası
Zonguldak'ta, sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Zonguldak'ta, sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesabından "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan M.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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