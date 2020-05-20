Zonguldak'ta sosyal medyadan "devlet büyüklerine hakaret" iddiası
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Zonguldak'ta sosyal medyadan "devlet büyüklerine hakaret" iddiası

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve "devlet büyüklerine hakaret ettiği" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta sosyal medyadan
20.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:44

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve "devlet büyüklerine hakaret ettiği" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve "devlet büyüklerine hakaret ettiği" iddiasıyla R.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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