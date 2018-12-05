Zonguldak'ta Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakarete Tutuklama

Zonguldak'ta, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen A.A. ve M.B'yi, adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk şüphelilerden A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.