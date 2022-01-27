Zonguldak'ta sosyal medyada kaçak parfüm sattığı öne sürülen zanlı yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sosyal medyada canlı yayın üzerinden mezat usulü gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırmalar neticesinde, H.Ö'nün (38) sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulüyle gümrük kaçağı parfüm sattığını belirledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi canlı yayın yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada, değişik markalarda 96 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi.

Şüpheli H.Ö. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.