Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
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Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim

Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta hafta sonu son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta hafta sonu son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağı açıklamasının ardından Zonguldak'ta hafta sonu son kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Hafta sonu kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Cumartesi akşamı 22.0'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek. Kısıtlamalar ise 1 Temmuz'da tamamen kaldırılacak.

Bazı vatandaşlar ihtiyaçları için yürüme mesafesindeki iş yerlerine giderek alışveriş yaptı. Genelgede kısıtlamadan muaf olan iş yerleri belirtilen saatlerde hizmet veriyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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