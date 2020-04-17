Zonguldak'ta sokaklar yasak öncesi boş kaldı
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İçişleri Bakanlığı, Güncel

Zonguldak'ta sokaklar yasak öncesi boş kaldı

ZONGULDAK'ta, iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar erkenden evlerine girdi, sokaklar boş kaldı.

17.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:18
Zonguldak'ta sokaklar yasak öncesi boş kaldı

ZONGULDAK'ta, iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar erkenden evlerine girdi, sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 31 kentte 00.00'da başlayacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi sokaklar erken saatlerde boş kaldı. Geçen hafta yaşanan yoğunluk bu kez yaşanmazken, kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da az sayıda araç ve vatandaş yoğunluğu görüldü. Polis ekipleri kent merkezinde denetimlerini sürdürdü. Cadde girişinde denetim yapan polis, acil işi olmayan sürücüleri eve gitmeleri konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

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