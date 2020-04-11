Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2) SOKAKLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİSokağa çıkma yasağının getirildiği Zonguldak'ta boş kalan caddeler havadan görüntülendi.

SOKAKLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma yasağının getirildiği Zonguldak'ta boş kalan caddeler havadan görüntülendi. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa sessizliğe büründü. Günün her saati yoğunluk yaşanan caddede sadece polis ve zabıta ekiplerinin olduğu görüldü. Drone ile havadan çekilen görüntülerde cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkat çekti.

Kaynak: DHA