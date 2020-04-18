Zonguldak'ta sokaklar boşaldı
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta sokaklar boşaldı

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte boşalan cadde ve sokaklar, drone ile havadan görüntülendi.

18.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:20
Zonguldak'ta sokaklar boşaldı

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte boşalan cadde ve sokaklar, drone ile havadan görüntülendi. 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı. Sabah saatlerinde sessizliğe bürünen kent, drone ile havadan görüntülendi. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da polis ve zabıta ekipleri denetimde bulundu. Zonguldak Belediyesi, itfaiye ve temizlik görevlileri, boş kalan caddelerde dezenfekte çalışması yaptı. Ekmek fırınları da servis araçlarıyla mahallelerde ekmek satışı yaptı. 30 KİŞİYE 67 BİN LİRA CEZA 

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan 30 kişiye toplam 67 bin 190 lira para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 10 kişiye de toplam 25 bin 984 lira pazara cezası uygulandı. 


Kaynak: DHA

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