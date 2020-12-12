Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı

12.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:15
Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı

Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 16 saat geride kaldı.

Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 16 saat geride kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere kentin belirli noktalarını bariyerle kapatan ekipler, belgesi olanların geçişine izin verdi. Kent merkezindeki sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan da görüntülendi.

Her gün binlerce aracın geçtiği Milli Egemenlik Caddesi boş kaldı. Kentin simgelerinden biri olan Zonguldak Anıtı da havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık 2020 Pazartesi günü sabah saat 05.00'de sona erecek. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

SAKARYA / KOCAELİ / ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar boş kaldı
SAKARYA / KOCAELİ / ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Malazgirt'te sokaklar boş kaldı
Malazgirt'te sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akbağ Caner Cindoruk
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:15:59. #1.14#
title