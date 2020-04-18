Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı.

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Gece 00.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın ardından Zonguldak halkı sokaktan çekildi. Halkın kısıtlamayla birlikte evlerinde kalmasının ardından kent merkezi adeta sessizliğe büründü.

Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı da kısıtlama ile boş kaldı. Sokak hayvanlarının dolaştığı caddede belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Kepenkleri kapanan işyerlerinin önleri başta olmak üzere caddeyi boydan boya dezenfekte eden ekiplerin çalışması gün boyu sürecek.

Öte yandan kısıtlama dolayısıyla vatandaşların ekmek ve tüpgaz ihtiyaçları ilgililer tarafından karşılanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA