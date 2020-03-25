Zonguldak'ta sokak hayvanları aç kalmayacak Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir kedi evi ve 13 beslenme noktasındaki sokak hayvanları, aç belediye ekipleri tarafından besleniyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir kedi evi ve 13 beslenme noktasındaki sokak hayvanları, aç belediye ekipleri tarafından besleniyor.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığı, vatandaşların mutlaka evlerinde kalmaları gerektiği hatırlatıldı.

Sokak hayvanlarına sahip çıkıldığı belirtilen açıklamada, "İlçe genelindeki 1 kedi evi ve 13 beslenme noktasında hayvanların mama, yem ve su ihtiyaçları karşılanıyor. Beslenme noktaları dışında kalan şehrin değişik yerlerine köpek ve kediler için ayrıca kuru mamalar da bırakılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA