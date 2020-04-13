Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk yaşandı Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk yaşandıZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün hareketli başladı.

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk yaşandı

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün hareketli başladı. Kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ta da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından ilk günde kent merkezinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar araçlarıyla işe gitmek için yola çıktığı görüldü. Polis ekipleri, kontrol noktasında yaptığı denetimde izin belgesi ve gerçekçi mazereti olmayanları evine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ve jandarma ekiplerinin il ve ilçe sınırlarındaki denetimleri de sürüyor.

Kaynak: DHA