Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 14 kişiye para cezası Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle, 14 kişiye 44 bin 520 lira para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle, 14 kişiye 44 bin 520 lira para cezası uygulandı. Polis ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan yasağın ikinci gününde kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürdü. Kozlu ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymadıkları tespit edilen 14 kişiye 44 bin 520 lira idari para cezası kesildi. Kaynak: AA