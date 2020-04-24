Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye para cezası
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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Haber

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye 38 bin 160 lira para cezası uygulandı.

24.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:02
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye 38 bin 160 lira para cezası uygulandı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde kararı ihlal eden 12 kişiye toplam 38 bin 160 lira para cezası verildi.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Kaynak: AA

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