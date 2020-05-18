Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye para cezası
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 7 kişiye 2 bin 744 lira ceza verildi.
18.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:28
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 7 kişiye 2 bin 744 lira ceza verildi.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.
Uygulama noktalarının yanı sıra ring halinde gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlama kararına uymadıkları gerekçesiyle 7 kişiye toplam 2 bin 744 lira ceza uygulandı.
Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin bulunmasına izin vermiyor.
Kaynak: AA