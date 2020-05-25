Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye para cezası
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Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye 9 bin 16 lira ceza verildi.

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye para cezası
25.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:47

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye 9 bin 16 lira ceza verildi.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.

Uygulama noktalarının yanı sıra ring halinde gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlama kararına uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye toplam 9 bin 16 lira ceza uygulandı.

Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin bulunmasına izin vermiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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