Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Zonguldak'ta hafta sonu yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle sona erdi.

Zonguldak'ta hafta sonu yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle sona erdi. Vaktandaşlar araçları ile caddelere indi. Bazıları ise ATM'lere giderek işlem yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Hafta sonu yürürlüğe giren kısıtlama, 1 Haziran 2020 günü 00.00 itibariyle sona erdi.

1 Haziran itibariyle şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Zonguldak'taki ilçelerarası geçişe yönelik kısıtlama da 27 Mayıs itibariyle sonlandırıldı. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte araçlarıyla cadde ve sokaklara indi. Bazıları banka önlerine gelerek ATM'de işlem yaptı. Yaya olarak şehir merkezine gelen vatandaşlar Gazipaşa Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu oluştu.

1 Haziran itibariyle Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında da 3 vardiya olarak üretime başlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA