Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 20:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:38

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı Zonguldak'ta yarın sabah saat 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı.

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yarın sabah saat 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Gazipaşa Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında sürücüler denetlendi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinin ardından 28 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere belirlenen kontrol noktalarında ekipler denetime başladı.

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Genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olanlara izin verildi. Kent merkezine girmek isteyen diğer sürücüler ise geri gönderildi. Bazı sürücüler ise iş yerinde mesaisinin yeni bittiğini ifade ederek evine hareket ettiğini söyledi. Bir sürücü ise oğlunun ayağını sakatladığını söyleyerek hastaneye gittiğini belirtti.

Kısıtlama nedeniyle sürücülerden evlerine dönmeleri istendi. Öte yandan sokakların boş kalmasıyla birlikte belediye temizlik görevlileri temizlik çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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