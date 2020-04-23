Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle başladı.

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ramazan ayının başlangıcına denk gelen kısıtlama günleri dolayısıyla vatandaşlar adeta caddelere akın etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde de alışverişlerini yapanlar evlerinin yolunu tuttu. Saatler gece 00.00'ı gösterdiğinde ise polis ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak devriye görevine başladı. Sokakta yürüyen vatandaşları uyaran ekipler, "Evdekal" çağrısı yaptı. Araç girişi olmayan mahallelerde ise katırlarla çöpler temizlenmeye çalışıldı.

Öte yandan temizlik ekibi de dezenfektan çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar ise banka önlerinde para çekmek isterken adeta zamanla yarıştı.

Kaynak: İHA