Zonguldak'ta sokağa çıkan çocuklar güvercinleri besledi ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ikinci kez dışarı çıkan çocuklar, güvercinleri besledi.

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ikinci kez dışarı çıkan çocuklar, güvercinleri besledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün 11.00 -15.00 saatleri arasında ikinci kez dışarı çıkma izni verildi. Saat 11.00'de, sahil yürüyüş yolu ile parklara gelen çocuklar, gönüllerince eğlendi. Gazipaşa Caddesi ve Liman Caddesi'ndeki yürüyüş yolunda da yoğunluk oluştu. Çocuklar, Şehitler Parkı'ndaki güvercinleri besledi.

Polis ekipleri, aileleri sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Kaynak: DHA