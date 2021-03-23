Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oluyor
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Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oluyor

23.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:48
Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oluyor

Zonguldak'ta sis ve rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Zonguldak'ta sis ve rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Dalgalar mendireği aştı

Öte yandan kentte etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 3 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar da denize açılamadı.

Rüzgarın da aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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