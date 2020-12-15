Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
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Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi

15.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:03
Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi

ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı.


Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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