- Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi
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- Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi

09.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:22

Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi Zonguldak'ta mevsim Sonbaharda manzaralara güneşin doğuşu da eklenince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta mevsim Sonbaharda manzaralara güneşin doğuşu da eklenince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sonbahar mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala Zonguldak'ta sabahın erken saatlerinde oluşan manzaralar izleyenleri adeta büyüledi. Havaların soğumasıyla birlikte yanan sobaların dumanlarıyla birlikte oluşan sis ve puslu manzaraya güneşin doğuşu da eklendi. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Gelik beldesinde sabah uyandıklarında doğal güzellikle karşılaşan vatandaşlar ise manzarayı adeta izlemeye doyamadı. Sararan yaprakların yerdeki manzaraları sonbahar güzelliğini yaşatıyor.

- Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi
- Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi
- Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi
- Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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