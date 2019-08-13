13.08.2019 16:33

Zonguldak'ta sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Zonguldak'ta sisle kaplanan sahil kesimi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar sis altında 11 dereceye düşen su sıcaklığına rağmen denize girerek serinledi.

Kent merkezinin sahil kesiminde öğle saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Balıkçı teknelerinin denize açılamamasına neden olan sis, yağlı boya tablolarını aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Denizin üstünü ve sahil kesimini kapsayan sis drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak güzel manzarayı izledi.

SİSE RAĞMEN SAHİLLER DOLDU

Deniz sıcaklığı da 11 dereceye kadar düşmesine rağmen Kurban Bayramı tatilinde olan vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kozlu ilçesinde vatandaşlar, sis altında suya girerek serinledi. Ankara'dan bayram tatili için memleketi Zonguldak'a gelen Selçuk Vural sis altında denize girmenin keyifli olduğunu söyleyerek, Hava sürpriz oldu. Çocukları denize sokmaya geldik ama sis oldu. Güneş açarsa millet denize girecek. dedi.

Kaynak: DHA