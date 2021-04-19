ZONGULDAK'TA SİS ETKİLİ OLDU

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Sis, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nu Ereğli kesiminde yer yer etkili oldu. Ormanların üzerini kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı