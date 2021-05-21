ZONGULDAK'TA SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ
ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul yolunun Ereğli kesiminde görüş mesafesi düşerken, ulaşım yavaşladı.
ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul yolunun Ereğli kesiminde görüş mesafesi düşerken, ulaşım yavaşladı.
Sabah saatlerinde Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı